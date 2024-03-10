İstanbul’da Bakırköy Sahil-Kirazlı arasına yeni metro! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı Başkan Erdoğan açıyor

"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU BU HAT İLE ULAŞIM İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Uraloğlu, "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda ve 7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak." dedi.