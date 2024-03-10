İstanbul'da Bakırköy Sahil-Kirazlı arasına yeni metro! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı Başkan Erdoğan açıyor
CHP'li İBB'nin İstanbul'un ulaşım çilesine çözüm bulamaması ve yeni projeler üretmeyerek devam eden projeleri de durdurmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girmiş ve şehri adeta demir ağlarla örmeye başlamıştı. Bakanlığın projelerine bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete giriyor.
Ulaşım alanında son 22 yılda adeta çağ atlayan Türkiye, yatırımlara ve projelere her geçen gün yenisini ekliyor. İstanbul adeta demir ağlarla örüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vatandaşa yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'a bir metro hattı daha kazandırıldı.
AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın açılacağını duyurmuştu. Hatta son çalışmalar da tamamlandı ve açılış için beklenen gün geldi. Açılış, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile saat 17.30'da yapılacak.
SON İNCELEMELER TAMAM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hattının, Bakırköy Sahil istasyonunda dün incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle birlikte istasyonu gezen Uraloğlu, daha sonra basın açıklaması yaptı.
Uraloğlu konuşmasında metro hattıyla ilgili detayları aktardı, hattın karayolu bakım giderleri başta olmak üzere sağlayacağı tasarrufa ve İstanbul'da devam eden diğer metro projelerine değindi.
ÇALIŞMALARIMIZA SON YILLARDA BÜYÜK BİR HIZ KAZANDIRDIK
Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarımıza son yıllarda büyük bir hız kazandırdık.Hatırlarsanız İstanbul'umuzda;2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı,2023 yılında İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı,Bu yıl Ocak ayı içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini,2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tüm bu projelerle İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 km'dir." dedi.
İSTANBUL'DAKİ BU 3 PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU DA 44,4 KM'DİR
Uraloğlu, "Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız da; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul'daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 km'dir." şeklinde konuştu.
"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU BU HAT İLE ULAŞIM İHTİYACINI KARŞILAYACAK"
Uraloğlu, "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda ve 7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak." dedi.
KAYAŞEHİR-BAKIRKÖY SAHİL ARASI 39 DAKİKA OLACAK
Uraloğlu, "Projemizi tamamlayarak; Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na,Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na,İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı'na,Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz. Bu sayede; Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika,Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakika olacaktır. Böylece; hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır." diye konuştu.
MURAT KURUM İLE İSTANBUL'UN DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ
Yaklaşan yerel seçime de değinen Uraloğlu, "İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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