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Aman Yavaş DEM'liler duymasın! Milliyetçi geçinen ABB Başkanı'ndan büyük çark

GÜNDEM Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Aman Yavaş DEM’liler duymasın! Milliyetçi geçinen ABB Başkanı’ndan büyük çark

Mansur Yavaş, 3 ilçe ittifak durumun ortaya çıktıktan hemen sonra tepkiler büyüyünce 1 gün sonra Etimesgut Bağlıca mitinginde konuştu. DEM ile yapılan ittifakı ve "Apo Bey" sözlerini reddederek, "Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı'yla derdi olan, milli takım maç kazanınca üzülenlerle iş birliği yapmıyoruz. Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz." dedi.

Ankara'da yerel seçimler için "Kent Uzlaşısı" adı altında CHP ve DEM arasında kurulan ittifak, başkenti karıştırdı. Milliyetçi kimliğiyle öne çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, PKK'nın siyasi uzantısı olarak kabul edilen Demokratik Emek Partisi (DEM) ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'ın DEM ile işbirliği, "milliyetçi" imajıyla çelişiyor. 14 Mayıs seçimi öncesinde "PKK'ya ve uzantılarına asla taviz vermeyeceğiz" diyen Yavaş'ın, DEM ile ittifak kurmasının ardından "Apo Bey" ve savunma sanayiine yönelik sözleri yeniden gündemde.

YAVAŞ'TAN DEM'E DESTEK
DEM Parti, Ankara'da Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmadı ve bu ilçelerde CHP'ye destek verdi. DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, bu ittifakı savunarak, "Mansur Yavaş'ın arkasındayız. 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim." dedi.

CHP TABANI VE MİLLİYETÇİLER AYAKLANDI
Mansur Yavaş'ın DEM ile ittifakı ve "Apo Bey" sözleri CHP tabanında ve milliyetçi çevrelerde büyük eleştirilere neden oldu. Yavaş'ın savunma sanayiine yönelik sözleri de tepkilere yol açtı.

YAVAŞ KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
Mansur Yavaş, DEM ile yapılan ittifakı ve "Apo Bey" sözlerini reddederek, "Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı'yla derdi olan, milli takım maç kazanınca üzülenlerle iş birliği yapmıyoruz. Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz." dedi.

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