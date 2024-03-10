Aman Yavaş DEM’liler duymasın! Milliyetçi geçinen ABB Başkanı’ndan büyük çark

CHP TABANI VE MİLLİYETÇİLER AYAKLANDI

Mansur Yavaş'ın DEM ile ittifakı ve "Apo Bey" sözleri CHP tabanında ve milliyetçi çevrelerde büyük eleştirilere neden oldu. Yavaş'ın savunma sanayiine yönelik sözleri de tepkilere yol açtı.

YAVAŞ KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Mansur Yavaş, DEM ile yapılan ittifakı ve "Apo Bey" sözlerini reddederek, "Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı'yla derdi olan, milli takım maç kazanınca üzülenlerle iş birliği yapmıyoruz. Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz." dedi.