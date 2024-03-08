DEM'den Yavaş'a yeşil ışık! CHP lehine 3 ilçeden adaylarını çektiler
Ankara'da yerel seçimler sürpriz bir ittifaka sahne oldu. Milliyetçi kimliğiyle öne çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, PKK'nın siyasi uzantısı olarak kabul edilen Demokratik Emek Partisi (DEM) ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da CHP ve DEM arasındaki kirli iş birliğinin bir benzeri Ankara'da da yaşandı. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. Bu durum, Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişiyle çelişiyor ve CHP tabanında da eleştirilere neden oldu.
CHP-DEM İTTİFAKI: İLÇE ADAYLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ PAYLAŞILDI
Yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşması' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP ve DEM aday çıkarmama kararı aldı. Büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifakta Ankara'da da benzer bir yol izlendi.
DEM 3 İLÇEDE ADAYLARINI GERİ ÇEKTİ
DEM Parti, Ankara'da Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkartmadı. CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan açıklamada bulundu.
Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler." ifadelerini kullandı.
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