DEM’den Yavaş’a yeşil ışık! CHP lehine 3 ilçeden adaylarını çektiler

İstanbul'da CHP ve DEM arasındaki kirli iş birliğinin bir benzeri Ankara'da da yaşandı. DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. Bu durum, Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişiyle çelişiyor ve CHP tabanında da eleştirilere neden oldu.