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Murat Kurum Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Murat Kurum Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak." dedi.

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