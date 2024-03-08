PKK'lı hainler kaçacak yer arıyor! 13 terörist daha öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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