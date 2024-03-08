08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'lı hainler kaçacak yer arıyor! 13 terörist daha öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması...

PKK'lı hainler kaçacak yer arıyor! 13 terörist daha öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2024 12:12
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü
Burcu Köksal krizi! CHP nereye sürüklüyor?
Burcu Köksal krizi! CHP nereye sürüklüyor?
Muslera ve Arda Turan adliyede
Muslera ve Arda Turan adliyede
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İz bırakan seçim şarkıları! Dombra efsanesi
İz bırakan seçim şarkıları! Dombra efsanesi
Muhalefette korkak polemiği!
Muhalefette korkak polemiği!
Zelenskiy Türkiye’ye geliyor
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Katil zanlısı ne ceza alacak?
Katil zanlısı ne ceza alacak?
Fon vurgunu davasında 4. duruşma!
Fon vurgunu davasında 4. duruşma!
Yalanı kısa sürede ortaya çıktı
Yalanı kısa sürede ortaya çıktı
Köksal’ın DEM çıkışı krize yol açtı!
Köksal’ın DEM çıkışı krize yol açtı!
Cani Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçtı
Cani Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçtı
Daha Fazla Video Göster