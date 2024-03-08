Altınok'tan PTT çalışanlarına müjde: Ücretsiz paso uygulaması geri dönüyor
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankaralılara aktarmalardan ücret alınmayacak müjdesinden sonra bir müjde de PTT çalışanlarına geldi. Altınok, PTT çalışanlarının kent içindeki otobüs hizmetinden ücretsiz yararlanacağını ve "paso" uygulamasının geri döneceğini söyledi. İşte detaylar...
31 Mart'tan sonra aktarma ücretlerinin kaldırılacağını açıklayan Altınok'tan bir müjde de PTT çalışanlarına geldi. Altınok, PTT çalışanlarının kent içindeki otobüs hizmetinden ücretsiz yararlanacağını ve "paso" uygulamasının geri döneceğini söyledi.
"PTT ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ PASO VERİLECEK"
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yenimahalle'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde (PTT) çalışan kadın personele karanfil hediye etti. Altınok, kadınların her alanda var olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden küllerinden doğmasında nice yiğit kadınlarımızın verdiği mücadele çok önemlidir." dedi.
Daha önce PTT çalışanlarının belediye otobüslerini ücretsiz kullandığı "paso" uygulamasını da tekrar hayata geçireceklerini söyleyen Altınok, "Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara'da. 31 Mart'tan sonra PTT çalışanları pasolarına geri dönecek. PTT personelimiz eskiden olduğu gibi ücretsiz otobüs hizmetinden yararlanacak." dedi.
ULAŞIMDA AKTARMALAR ÜCRETSİZ OLACAK
Altınok, bir TV programında da ulaşım için önemli bir müjde vermişti. "Şu an aktarma ücreti olarak 7 TL alınıyor ama biz bunu kaldırarak ücretsiz hale getireceğiz." diyen Altınok, Ankaralılara daha rahat ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunacaklarını söyledi.
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