Altınok’tan PTT çalışanlarına müjde: Ücretsiz paso uygulaması geri dönüyor

ULAŞIMDA AKTARMALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Altınok, bir TV programında da ulaşım için önemli bir müjde vermişti. "Şu an aktarma ücreti olarak 7 TL alınıyor ama biz bunu kaldırarak ücretsiz hale getireceğiz." diyen Altınok, Ankaralılara daha rahat ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunacaklarını söyledi.