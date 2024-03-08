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Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile yeni anlaşma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Baykar’dan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile yeni anlaşma

İHA ve SİHA teknolojileriyle savunma sanayisi alanında Türkiye'nin elini güçlendiren Baykar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile de yeni bir anlaşmaya imza attı.

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