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Başkan Erdoğan'dan Türkiye ile Güçlenen Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye ile Güçlenen Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan “Kadınların, şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir.” dedi. İşte detaylar...

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