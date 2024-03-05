05 Mart 2024, Salı
Mansur Yavaş'ın "engelleniyoruz" yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP'li kadrolara gitti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da göreve geldiğinden bu yana sürekli olarak "engelleniyoruz" bahanesini öne sürdü. Ancak rakamlar Yavaş'ın yalanını ortaya çıkardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan CHP'li başkan, 29 bin olan personel sayısını 42 bine çıkardı. Proje için ayrılan bütçe ile personele 5 yılda 36 milyar TL'den fazla ödeme yaptı. Bu paralarla Ankara'ya 15 bin kilometre asfalt, 7 bin 542 otobüs alınabileceği gibi her mahalleye bir kreş açılabileceği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:04
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