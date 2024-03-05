Mansur Yavaş'ın "engelleniyoruz" yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP'li kadrolara gitti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da göreve geldiğinden bu yana sürekli olarak "engelleniyoruz" bahanesini öne sürdü. Ancak rakamlar Yavaş'ın yalanını ortaya çıkardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan CHP'li başkan, 29 bin olan personel sayısını 42 bine çıkardı. Proje için ayrılan bütçe ile personele 5 yılda 36 milyar TL'den fazla ödeme yaptı. Bu paralarla Ankara'ya 15 bin kilometre asfalt, 7 bin 542 otobüs alınabileceği gibi her mahalleye bir kreş açılabileceği de ortaya çıktı.