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Haberler Galeri Mansur Yavaş'ın "engelleniyoruz" yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP'li kadrolara gitti

Mansur Yavaş'ın "engelleniyoruz" yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP'li kadrolara gitti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da göreve geldiğinden bu yana sürekli olarak "engelleniyoruz" bahanesini öne sürdü. Ancak rakamlar Yavaş'ın yalanını ortaya çıkardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yapan CHP'li başkan, 29 bin olan personel sayısını 42 bine çıkardı. Proje için ayrılan bütçe ile personele 5 yılda 36 milyar TL'den fazla ödeme yaptı. Bu paralarla Ankara'ya 15 bin kilometre asfalt, 7 bin 542 otobüs alınabileceği gibi her mahalleye bir kreş açılabileceği de ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:04
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Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP’li kadrolara gitti

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Bir dönem AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dev projelere imza attığı başkent, 2019 seçimlerinden CHP'ye geçti.

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Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP’li kadrolara gitti

Mansur Yavaş'ın yönetimine geçen ABB'nin 29 bin olan personeli kısa sürede 17 bin 500 personel ile toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye yükseldi. Söz konusu personelin belediyeye 5 yıllık personeli ise toplam 36 milyar 750 milyon TL'ydi.

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Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP’li kadrolara gitti

"BU MU TASARRUF?"
Avrupa'nın en büyük tema parkı olan ANKAPARK 2 milyar TL'ye mal oldu diye ortalığı ayağa kaldıran Yavaş'ın sadece personele ödediği para akıllara "Bu mu tasarruf?" sorunu getirdi. 2019 yılından önce yapılan vizyon projeleri ile tüm dünyada marka olan ABB, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artan bütçesine rağmen hizmette sınırı geçemedi. Yavaş, 5 yılda yalnızca 'kadrolaşma' belediyeciliği gösterdi!

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Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP’li kadrolara gitti

BÜTÇE PERSONELİN MAAŞINI ÖDEMEK İÇİN KULLANILDI!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye bünyesinde çalışan hiçbir personeli isten çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü vermesine rağmen mazbatasını alır almaz çeşitli sebeplerle ABB bünyesinde hizmet veren 5 bin kişiyi işinden etti. Bununla da yetinmeyen Yavaş, çıkardığı işçilerin yerine 17 bin 500 kişi alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını gerçekleştirdi.

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Mansur Yavaş’ın engelleniyoruz yalanını rakamlar ortaya koydu! Paralar projeye değil CHP’li kadrolara gitti

Bununla beraber Yavaş, kendisine ayrılan bütçeyle projelere değil personel maaşlarını ödedi. Yavaş'ın aldığı personelin ABB kasasına 5 yıllık maliyeti 36 milyar 750 milyon TL'ydi. Hizmette Yavaş, kadrolaşmada hızlı olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılardan gelen tepkilerin önüne geçebilmek için "Engelleniyoruz" dedi. Ancak Yavaş 4 buçuk yıllık süre zarfı boyunca ABB meclisine gönderdiği hemen hemen her borçlanma yetkisine olumlu yanıt alması dikkat çekti.