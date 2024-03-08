Kayıp telefon ortaya çıktı! Canavar Eylem Tok ve katil oğlu olayında yeni gelişme

BÜLENT CİHANTİMUR'DAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİLER

İhmal sayesinde kasten adam öldürmeye kadar girecek olan bir sürecin başlatıldığını vurgulayan avukat, Eylem Tok'un yapmış olduğu açıklamaya karşılık "Eğer orada olayın vahametini görmemişse acaba neden çocuğunu kaçırma isteği duymuştur? Suçlu anne ve çocuğu havalimanına bırakan kişilerin ne yazık ki babanın (Bülent Cihantimur) iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik.

Baba, şimdiye kadar 'Benim haberim yoktu. Annesi tek başına bu eylemleri gerçekleştirdi' diyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu tamamen beraber karar verilen bir karardır. Bir anne olarak çocuğumuzu yurt dışına kaçıracak kadar eğer bir tedirginlik hissediyorsanız bunu ilk çocuğumuzun babasıyla paylaşırsınız. Babayla ilgili de şikayeti yapacağız.