FETÖ'nün gizli kasası Akif kod adlı Recep Tunçman gardıropta yakalandı! Korkudan geceleri bile...
FETÖ’nün finansal yapılanmasında bölgeler imamı olarak görev yapan örgütün gizli kasası Akif kod adlı Recep Tunçman Çanakkale’nin Biga İlçesinde jandarma ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Zonguldak’ta binlerce gizli dosya ve hard diskin yakılmasının emrini veren Recep Tunçman’ın 8 yıldır evden dışarıya çıkmadığı ve geceleri dahi gardıropta uyuduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre; 1990 yılında örgüte katılan Recep Tunçman, FETÖ'nün Zonguldak'daki okullarında idareci konumunda görünse de, aslında ülke finans yapılanmasında bölge koordinatörü olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adeta sırra kadem bastı. Örgütün çok gizli tuttuğu mahrem yapılanmanın tepe konumundaydı ve gaybubet evlerinde saklandığı tahmin ediliyordu.
ON BİNLERCE EVRAKIN İMHA EDİLMESİNDEN SORUMLUYDU
MİT'in yaptığı istihbari çalışma sonucu ByLock kullanıcısı olduğu, himmet paralarını legal hale getirdiği, örgütün yatırım ve finans yapılanmasının başındaki bir kaç üst düzey yöneticiden biri olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan E.A, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca evrak ve hard diskin Recep Tunçman'ın talimatıyla kalorifer kazanlarında yakıldığını itiraf etmişti.
8 YILDIR ARANIYORDU
Çanakkale Jandarma komutanlığı'na bağlı İstihbarat ekipleri ve MİT, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 8 ayrı yakalama kararı bulunan Tunçman'ın Çanakkale'nin Biga Ilçesi'nde saklandığını tespit etti. Tunçman'ın bir yakınını teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Tunçman'ın 8 yıldır dışarıya çıkmadığını tespit edince kaldığı binaya baskın düzenledi.
GARDIROPTA YAKALANDI
Yapılan baskında tüm odalarda aranan Tunçman, yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı. Gözaltına alınan Tunçman, işlemlerin ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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