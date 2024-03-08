FETÖ’nün gizli kasası Akif kod adlı Recep Tunçman gardıropta yakalandı! Korkudan geceleri bile...

ON BİNLERCE EVRAKIN İMHA EDİLMESİNDEN SORUMLUYDU

MİT'in yaptığı istihbari çalışma sonucu ByLock kullanıcısı olduğu, himmet paralarını legal hale getirdiği, örgütün yatırım ve finans yapılanmasının başındaki bir kaç üst düzey yöneticiden biri olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan E.A, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca evrak ve hard diskin Recep Tunçman'ın talimatıyla kalorifer kazanlarında yakıldığını itiraf etmişti.