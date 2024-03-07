İstanbul'da Kandil uzlaşısı itirafı! CHP-DEM Esenyurt ortak adayı Ahmet Özer canlı yayında itiraf etti: Kent uzlaşısı adayı oldum
CHP'nin siyasi ortağı DEM Parti ile ittifakı her geçen gün derinleşirken CHP Kandil'den gelen talimatla Esenyurt'ta aday değişikliğine gitti. kürdistan çıkışlarıyla tanınan Ahmet Özer aday gösterilirken, Özer katıldığı canlı yayında kirli ittifakı yineledi. "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım" diyen Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini belirtti. İşte detaylar...
CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.
"KENT UZLAŞISI ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"
Skandal "Kürdistan" sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.
"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN"
Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."
CHP'DE DEM İÇİN ADAY DEĞİŞİKLİĞİ
CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.
SİCİLİ CİDDİ ANLAMDA KABARIK
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.
AYTUĞ ATICI DA İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ
CHP'li Aytuğ Atıcı da ittifakın gizli değil açık seçik yapıldığını ilan etmişti. "Herkesin gözü önünde ittifak yaptık" diyen Atıcı, "Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı." ifadelerini kullanmıştı.
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