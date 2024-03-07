CHP’li vekilin odasında para dolu poşet iddiası! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Görüntüler izlendi kısa sürede rapor hazırlanacak

Kurtulmuş, toplantı marjında katılımcı ülkelerle ikili görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

Fildişi Sahili'nin, İsrail'in saldırganlığı karşısında temkinli yaklaşımlarının olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Saldırının başladığı ilk zamanda birçok ülke için kendi kamuoylarında açıkça İsrail'i eleştirmek neredeyse mümkün değildi. Fildişi Sahili Meclis Başkanı, İSİPAB toplantısında çok açık, çok net bir şekilde İsrail'i kınayan, bu saldırganlığın durdurulmasının gerekli olduğunu ifade eden sözler söyledi. Hem de o sözler, ertesi gün ilk sefer belki de bu kadar net İsrail aleyhtarı cümleler olarak buradaki gazetelerin manşetine çıktı. Dolayısıyla artık hakikaten insanlık, böylesine büyük bir saldırganlığı taşıyamıyor. Güçlü sesle söyleyemeyen ülkeler de var. Türkiye güçlü olduğu için bunları söyleyebiliyor, gündeme getirebiliyor gibi bir yaklaşım içerisindeler." görüşünü paylaştı.

Abidjan Üniversitesi'nde, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun organize ettiği programa da katıldığını anlatan Kurtulmuş, burada gençlere "hayal kurmayı" önerdiğini vurguladı.

Programda gençlere, "Hayali olmayanın geleceği olmaz. Mevcut durumumuz, asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu kadar büyük imkanlarına, bu kadar büyük fırsatlarına rağmen İslam dünyası tabiri caizse yerlerde sürünüyor. Bunu hak etmiyoruz. Sizin, bizim yaşadığımız şu dönemden çok daha iyi bir dünyayı kurabilecek imkanınız ve gücünüz olmalıdır" dediğini aktaran Kurtulmuş, gençlerin programa büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfının okulunu, Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, yetimhaneye Türkiye'nin de katkıda bulunduğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, ziyaretler sırasında kullandığı aracın önündeki Türk bayrağını gören çok sayıda vatandaşın kendisine el salladığını ve bunun da başka bir duygu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, kültürel ve diplomasi kurumlarının bölgede bir gücünün oluştuğunun altını çizen Kurtulmuş, TİKA'nın çalışmalar yürüttüğünü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının burslarından faydalananların olduğunu anlattı.

"DOĞRU YÖNTEMLERLE ÇALIŞIRSAK SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin "Nisan başında Meclis açıldığında bu gündeme gelir mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Hemen seçimden sonra bu konunun gündeme gelmesi biraz erken olur ama bunun bir hazırlık safhasının olması gerekir. Meclis'teki bu diyalog zemininin oluşturulabilmesi için herhalde İçtüzük çalışmasını önce getirmek gerekir. Zira hakikaten köklü bir İçtüzük değişikliğiyle Meclisi daha demokratik bir hale getirmek ilk iş gibi görünüyor. Arkasından da düzgün yöntemlerle doğru zeminlerde anayasanın tartışılmasına çok uzatmadan başlamak lazım. Yani zaten burada mühim olan Meclisteki aritmetiğin hazır hale gelmesidir. Yani Meclis, ümit ederiz ki büyük bir konsensüsle bu işi çıkartır. Tabii ki asıl olan açık yüreklilikle anayasa tekliflerini tartışabilmemizdir. Sadece partiler arası bir tartışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin tamamına mal edilmiş, bu konularda fikri olan bütün kesimlerin sözünü ifade edebildiği bir çalışma ve tartışma zemininin oluşması… Eğer doğru zeminlerde, doğru yöntemlerle çalışırsak sonuç alınabileceğini düşünüyorum."

"BATILI ÜLKELER İSRAİL'DEN DAHA FAZLA İSRAİLCİ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Kurtulmuş, artık sözün bittiği yerde olduklarını, böylesine büyük bir vahşet karşısında söylenecek hiçbir sözün kıymetiharbiyesinin kalmadığını söyledi.

Türkiye olarak başından itibaren Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili herkesin, ilgili uluslararası platformların tamamında konuyla ilgili üzerine düşen her şeyi yapmaya gayret ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "7 Ekim'den sonra gittiğimiz uluslararası toplantılarda özellikle bazı Batılı ülkelerin İsrail'den daha fazla İsrailci olduğunu, bazı ülkelerin 'çok fazla ses çıkarmayalım aman başımıza bela almayalım' tavrı içerisinde olduğunu görüyorduk. Bu zaman içerisinde şunu görüyorum; artık neredeyse kimse, uluslararası platformlarda İsrail'i açıkça savunamıyor." diye konuştu.

Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına müracaatından sonra Filistin davası bakımından yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bundan sonra ümit ediyorum ki birinci apartheid rejimini yıkan Güney Afrika, ikinci apartheid rejiminin yıkılmasına da vesile olacaktır. Bu anlamda da bizim güçlü bir şekilde uluslararası dayanışmayı sürdürmemiz lazım. Özellikle Müslüman olmayan ülkelerde, halkı Müslüman olmayan ülkelerde ortaya konulan olağanüstü yüksek direniş ve dayanışma ruhu her türlü takdirin üstündedir. Bu artık dünyanın hiçbir yerinde İsrail yanlısı bir politikacının gidip, bir Batı ülkesinde, bir konferansta rahat rahat pişkin bir şekilde İsrail'in yaptığı bu saldırganlıkları, bu vahşeti savunması, hiçbir yerde doğru dürüst konuşabilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla yeni bir dönem başlıyor."

Uluslararası Adalet Divanının ara kararından sonra Uluslararası Ceza Mahkemesinde de kararın ortaya çıkacağına inandığını dile getiren Kurtulmuş, Batı'nın artık bu yükü taşıyamayacağını vurguladı.