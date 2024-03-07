Son dakika | Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı’nda arıza!

METRO VE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İstasyonun her bir durağından kalabalık insan görüntüleri gelmeye başladı.

Yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmayınca giderilmeyen sorun yollarda bu kez insan trafiğine neden oldu.

Vatandaşlar, geç kaldıkları okula ve işe gitmek için otobüs duraklarına yöneldi.

Ancak otobüsler de trafik nedeniyle gelmek bilmedi.