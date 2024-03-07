Son dakika | Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda arıza!
Son dakika haberi... Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kaldı. Seferlerin otobüsle sağlandığı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıllık görev süresince ulaşım sorununa çare üretemedi.
Sık sık arızalanmayan İETT otobüslerinde bakım ve onarım yapılmaması nedeniyle arızalar arttı.
Metrobüslerde de benzer sorunlar alışıldık bir durum haline geldi.
METRO ARIZALARI BİTMİYOR
Bir diğer sorun ise metro... İstanbulluların okula ve işe giderken kilitlenen trafikten kurtulmak adına kullandığı metro ulaşımında araçlar sıkça arızalanır hale geldi.
VATANDAŞLAR YOLDA KALDI
Megakentlileri hemen her gün mağdur eden metroda, bugün benzer görüntüler ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde yollara düşen vatandaşlar, Üsküdar-Çekmeköy metro hattını kullanınca yolda kaldı.
METRO VE OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
İstasyonun her bir durağından kalabalık insan görüntüleri gelmeye başladı.
Yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmayınca giderilmeyen sorun yollarda bu kez insan trafiğine neden oldu.
Vatandaşlar, geç kaldıkları okula ve işe gitmek için otobüs duraklarına yöneldi.
Ancak otobüsler de trafik nedeniyle gelmek bilmedi.
YOLLARDA YÜRÜNEMEDİ
Bu nedenle şu saatlerde metro ve otobüs duraklarında yoğun bir insan kalabalığı oluştu.
Öyle ki yolda yürüyen vatandaşlar, ilerlemekte güçlük çekti.
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