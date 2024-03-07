A Haber Gazze yardım gemisinde! Kızılay’ın Gazze yardım gemisi 36 saat sonra Mısır’da

İNSANLIK DRAMI

Gazze'de işgalci İsrail tarafından çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla masum katledildi. Enkaz altında kalan ve çıkarılamayanlar ise bu rakama dahil değil. Bölgede İsrail'in yaptığı katliamda 75 binden fazla insanda yaralandı. Bunun yanında açlıktan ölen çocuk sayısı ise 20'ye yaklaştı. Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor.