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A Haber Gazze yardım gemisinde! Kızılay'ın Gazze yardım gemisi 36 saat sonra Mısır’da

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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A Haber Gazze yardım gemisinde! Kızılay’ın Gazze yardım gemisi 36 saat sonra Mısır’da

Kızılay’ın Gazze yardım gemisi yola çıkıyor. Mersin Limanı'ndan hareket edecek gemi 300 bin koli taşıyor ve 36 saat sonra Mısır'da olacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Kızılay'ın Gazze yardım gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor. Gemi 36 saat sonra Mısır'da olacak. 300 bin koli yardım malzemesi Gazzelilere ulaştırılacak.

EN BÜYÜK SEVKİYAT

Şu ana kadar yapılan en büyük yardım sevkiyatı olacak. Mısır'dan yapılan organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a aktardı.

7. YARDIM GEMİSİ

Halil İbrahim Uğur: Bizler şu anda hazırlanan 7. sevkiyat gemisinin üzerindeyiz. Saat 10.00'da hareket eden gemideki yardım malzemeleri Gazze'ye ulaşacak. Bu Kızılay tarafından hazırlanan 7. yardım gemisi. Kızılay yaklaşan Ramazan ayı öncesi 5 bin paletlik yani 2 bin 730 tonluk yardım malzemesini Gazze'ye götürecek.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Kızılay'ın hazırladığı yardım gemisine bir çok STK destek verdi. Gemiler Mısır'a gidecek oradan Kızılay'ın ekibinin çalışmaları ile TIR'la yüklenecek ve Refah üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımların ulaşması için Mısır ve Filistin Kızılay'ı ile koordineli hareket edilecek.

HANGİ MALZEMELER VAR?

Hazırlanan yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su ve gıda paketleri olacak. Hijyen malzemeleri, uyku tulumu, çadır ve battaniye barınma malzemeleri olacak. Bunun yanında çocuklar ve bebekler içinde malzemeler var.

İNSANLIK DRAMI

Gazze'de işgalci İsrail tarafından çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla masum katledildi. Enkaz altında kalan ve çıkarılamayanlar ise bu rakama dahil değil. Bölgede İsrail'in yaptığı katliamda 75 binden fazla insanda yaralandı. Bunun yanında açlıktan ölen çocuk sayısı ise 20'ye yaklaştı. Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor.

A Haber Gazze yardım gemisinde! A HABER GAZZE YARDIM GEMİSİNDE!
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