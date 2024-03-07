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CHP lideri Özgür Özel yine adayları karıştırdı! CHP Kütahya adayı Eyüp Kahveci'nin yerine başka partilinin elini havaya kaldırdı

GÜNDEM Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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CHP lideri Özgür Özel yine adayları karıştırdı! CHP Kütahya adayı Eyüp Kahveci’nin yerine başka partilinin elini havaya kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tanıtırken başka bir partilinin elini havaya kaldıran Özgür Özel yine aynı skandala imza attı. Özel bu sefer CHP Kütahya adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtırken başka birisiyle karıştırarak elini havaya kaldırmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapay zekayla belirlediğini iddia ettiği başkan adaylarından CHP Kütahya adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtırken skandala imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'nin adını söyledikten sonra başka bir kişinin elini havaya kaldırmaya çalıştı. Hızlıca uyarılan Özel hatasını fark etti ve hemen Kahveci'ye doğru yöneldi.

O anlar sosyal medyada 'Acemi genel başkan, kendi adaylarını bile tanımıyor' yorumlarına neden oldu.

İZMİR'DE DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI...

Özel geçtiğimiz günlerde de İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı anons edip, yanında duran başka bir kişinin elini havaya kaldırmıştı. Hatasını anlayan Özel Tugay'ı yeniden takdim etmişti.

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