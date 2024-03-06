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"Selam Tevhid" kumpası davasında yeni karar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Selam Tevhid kumpası davasında yeni karar!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, yüzlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 17 eski hakim ve savcıya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen süreli hapis cezalarını onadı.

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