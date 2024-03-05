CHP'de ikinci "Tıpış tıpış" vakası! Özgür Özel'den "Aklınızı başınıza alın" uyarısı

"PES" DEDİRTEN BEHZAT Ç. YORUMU

"Behzat Ç." karakteri ile bilinen ve CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu için de şaşkınlık yaratan cümleler kullandı. Özel, "Onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması, kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin ifadesidir" ifadelerini kullandı. Hayali bir karakter üzerinden Erdal Beşikçioğlu'nun adaylık gerekçesini izah etmeye çalışan Özel'in bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.