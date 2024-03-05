CHP'de ikinci "Tıpış tıpış" vakası! Özgür Özel'den "Aklınızı başınıza alın" uyarısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 aylık görev süresinde sayısız skandal sığdırdı. Aday belirleme sürecinde torpil iddialarıyla sarsılan partide kriz devam ederken Özel, bu kez de CHP seçmenini hedef aldı. Özel, partililere ''Herkes bu seçimde aklını başına alacak'' diye seslendi. Özel'in Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı için oy isterken kurduğu cümleler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki ''Adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oy kullanacaksınız'' sözlerini akıllara getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kriz de eksik olmadı. Kasım ayında, değişimcilerin de desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, yerel seçim döneminde partide yaşanan aday tartışmaları ile iyice köşeye sıkıştı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına girerken parti kontrolden çıktı. Anketlerde geriye düştüğünü gören Özgür Özel'i iyice panik sardı.
SKANDALLARI İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARATMADI
4 aylık genel başkanlık dönemindeki skandallarıyla devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaptığı açıklamalarla kendi seçmeninin bile tepkisini topladı. "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" sözleriyle tepki çeken Özel, bu kez de Ankara Eryaman'daki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı.
"HERKES AKLINI BAŞINA ALACAK!"
Aday belirleme sürecini torpil ve kavgalarla tamamlanan partideki oy tedirginliğini adeta gözler önüne seren Özel, bu kez de CHP seçmenini hedef aldı. "Herkes aklını başına alacak bütün CHP'liler bütün sosyal demokratlar" diyerek seçim otobüsünden seçmene parmak salladı. Kılıçdaroğlu da seçim döneminde İzmir'deki seçmene "Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
"PES" DEDİRTEN BEHZAT Ç. YORUMU
"Behzat Ç." karakteri ile bilinen ve CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu için de şaşkınlık yaratan cümleler kullandı. Özel, "Onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması, kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin ifadesidir" ifadelerini kullandı. Hayali bir karakter üzerinden Erdal Beşikçioğlu'nun adaylık gerekçesini izah etmeye çalışan Özel'in bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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