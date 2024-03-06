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Resmi Gazete'de yayımlandı! AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi

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Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Resmi Gazete’de yayımlandı! AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

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