Resmi Gazete’de yayımlandı! AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.