Emekliye bayram ikramiyesi sonrası yeni müjdeler yolda! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Çalışmalar sürüyor

YENİ DÜZENLEMELER

Sayın Bakanımız özellikle diğer konulara da değindi. Bağ-Kur'da bir düzenleme bekleniyor 7.200 ile alakalı olarak ve ev hanımlarının da sigortalılığı ile ilgili kolaylaştırıcı bir paket öngörülüyordu. Özellikle ev hanımlarının ödeyeceği primlerin 1/3 kadarki kısmının devlet tarafından karşılanması evli kaldığı süreye göre belki emeklilik hesabında daha düşük günle emekli olabilme hakkı gibi ya da doğurduğu çocuk sayısı ile alakalı olarak daha az günle emekli olabilmek gibi belli düzenlemeler olabileceğine dair da açıklamalar gelmişti geçtiğimiz dönemde. Sayın Bakanımız da bu konuların çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Temmuz ayında da bir zam dönemi var emeklilerle alakalı olarak. Burada enflasyon rakamı da önemli. İlk 2 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 11 civarında çıktı.