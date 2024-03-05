Emekliye bayram ikramiyesi sonrası yeni müjdeler yolda! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Çalışmalar sürüyor
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin TL'lik bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kabine sonrası yaptığı açıklamada emeklilere yeni destek müjdesi de veren Işıkhan, "Çalışmalar devam ediyor." dedi. SSK ve Bağ-Kurluların prim günü eşitlenmesiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi." ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, emekliye verilecek 3 bin TL bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihle ilgili konuşurken, "Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER YOLDA
Emeklilere verilecek yeni desteklerle ilgili de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Işıkhan, "İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak. Emekliler yılıyla ilgili yeni desteklerimiz olacak.. Çalışmalar devam ediyor." dedi.
SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ EŞİTLENECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SSK ve Bağ-Kurluların prim gününün eşitlenmesi ve bu düzenleme ile beraber Bağ-Kurlulara erken emekliliğin yolunun açılmasıyla ilgili de konuştu. Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİM NE KADAR ALACAK?
DUL VE YETİMLERE ÖZEL İKRAMİYE
SGK, bayram ikramiyesini dosya bazında veriyor, bu da her emeklinin 3 bin lira ikramiye alacağı anlamına geliyor. Ancak, dul ve yetimlere ödenen miktar, alınan aylık oranına göre belirleniyor. Örneğin, vefat eden eşinden dolayı yüzde 50 dul aylığı alan bir kişi 1.500 lira, yüzde 25 yetim aylığı alan bir çocuk 750 lira alacak. Yüzde 75 oranında aylık alan dul bireyler ise 2.250 lira ikramiye alacaklar.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA ÖZEL İKRAMİYE
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlar için de bayram ikramiyesi var. Kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara ise 1.350 lira ödenecek.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARA UYGULAMA
Birden fazla dosyadan aylık alan vatandaşlar için, daha yüksek aylık oranına sahip dosya baz alınacak. Hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan bir kişi, sadece kendi emekli aylığı üzerinden 3 bin lira alacak.
UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayram ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. Toplamda 6 bin TL'lik bir ödeme yapılacak. Normal şartlarda geçtiğimiz senelerde de bu uygulama vardı. Arife gününden önce hesaplara geçiyor bu. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
YENİ DÜZENLEMELER
Sayın Bakanımız özellikle diğer konulara da değindi. Bağ-Kur'da bir düzenleme bekleniyor 7.200 ile alakalı olarak ve ev hanımlarının da sigortalılığı ile ilgili kolaylaştırıcı bir paket öngörülüyordu. Özellikle ev hanımlarının ödeyeceği primlerin 1/3 kadarki kısmının devlet tarafından karşılanması evli kaldığı süreye göre belki emeklilik hesabında daha düşük günle emekli olabilme hakkı gibi ya da doğurduğu çocuk sayısı ile alakalı olarak daha az günle emekli olabilmek gibi belli düzenlemeler olabileceğine dair da açıklamalar gelmişti geçtiğimiz dönemde. Sayın Bakanımız da bu konuların çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Temmuz ayında da bir zam dönemi var emeklilerle alakalı olarak. Burada enflasyon rakamı da önemli. İlk 2 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 11 civarında çıktı.
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