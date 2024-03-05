Sağlık Bakanlığı’na binlerce personel alınıyor! Bakan Koca müjdeyi verdi: En kısa sürede göreve başlayacaklar

YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Tıpta yandal uzmanlık eğitimi sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını belirten Bakan Koca, son çıkan yasa ile yan dal uzmanları için bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı.

TIPTA YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."