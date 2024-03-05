Sağlık Bakanlığı'na binlerce personel alınıyor! Bakan Koca müjdeyi verdi: En kısa sürede göreve başlayacaklar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak 27 bin personelin göreve başlama tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. En kısa sürede atama sürecinin tamamlanacağını belirten Bakan Koca, bakanlığa alınacak 8 bin işçi için de kura çekimi yapılacağını söyledi.
27 bin sözleşmeli personelin göreve başlama tarihleri ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelin atama süreçlerinin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
27 BİN PERSONEL'İN ATAMA SÜRECİ
"Bildiğiniz gibi ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler. Hayırlı olsun diyorum."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 8 BİN İŞÇİ ALIMI
"İş-Kur'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."
YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK
Tıpta yandal uzmanlık eğitimi sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını belirten Bakan Koca, son çıkan yasa ile yan dal uzmanları için bazı düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı.
TIPTA YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN?
"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."
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