Türkiye ile ABD arasında ’stratejik’ temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Washington’a gidiyor

ABD'li kaynaklar Türkiye-ABD stratejik mekanizma toplantısına ilişkin şunları söyledi:



ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Ortak menfaatlerimiz açısından pozitif bir stratejik gündemimiz olması son derece önemli.İyi değerlendirip daha fazla katkı sunmamız gerekiyor. Yüksek düzeyli son toplantı geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleşti. Terörle mücadele, savunma, ekonomi için bir grup ve diğer stratejik konulara için çalışma grupları olacak. Ukrayna, Rusya, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, Suriye, İsrail, Gazze ve diğer konuları ele alacağız. Bu mekanizmayı politikalarımızdaki farklıları yönetmek için kullanıyoruz. Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz. Zor konularda konuşmayı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'YE LNG İHRACATI

Enerji ve iklim konusunda bir oturum yapılacak. İki ülke arasında yakın dönemde neler yapılabileceği ele alınacak. ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğal gaz LNG ihracatını artırması konuşulacak.Türkiye'nin nükleer teknoloji geliştirmesi, küçük modüler reaktör geliştirmesi hususu ve diğer nükleer alanlarda işbirliği ve yatırım konularını ele alacağız.