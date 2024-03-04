ABD'li komutandan terör örgütü PKK/YPG'ye ziyaret! Sözde yönetici Mazlum Kobani ile ne görüşüldü?
Türkiye yurt içi ve sınır ötesinde yaptığı kesintisiz operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdürürken, ABD ise yine terör örgütünün yanında yer aldı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin kontrolünde olan bölgeleri ziyaret etti. Kurilla ziyareti kapsamında terörist elebaşılarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de görüştü. Görüşmede neler konuşulduğu ile ilgili bilgi verilmedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre Michael Erik Kurilla Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti.
26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında CENTCOM bölgesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Kurilla'nın, terör örgütünün kontrolündeki kuzey Suriye'nin Derik ilçesine bağlı Rimelan bölgesinde bulunan ABD ve Koalisyon üssünün yanı sıra sözde kuzey Suriye özerk yönetimi yetkilileri ve DEAŞ'yı ailelerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği kaydedildi.
CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ziyaretlerine ilişkin şunları dile getirdi: "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı.
Bunlar CENTCOM bölgesinde zorlu zamanlar ve bunları çözmek için Hizmet üyelerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yeterliliğine olduğu kadar ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne de güveniyoruz."
Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte Geçgel'in açıklamaları
Sözde müttefik ABD yine bir skandala imza attı. Sözde DEAŞ ile mücadele bahanesi ile PKK'ya silah sağlayan ve askeri eğitimler veren ABD'den terör üslerine üst ziyaret gerçekleşti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kurilla'nın, Orta Doğu'daki güvenlik ve insani durum hakkında bilgi edinmek, ABD güçleri ve güvenlik ortaklarıyla görüşmek için bölgeye ziyarette bulunduğu bildirildi. Tabi bu ilk ziyaret değildi. Daha öncede sözde müttefik ABD'nin yetkilileri bölücü terör örgütü PKK yöneticilerinin ayağına gitti.
BU İLK DEĞİL
Kurilla'nın söz konusu ziyareti ilk değil. Geçtiğimiz Mart ve Ağustos ayında da yine bölgeyi ziyaret etmiş, PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.
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