ABD’li komutandan terör örgütü PKK/YPG’ye ziyaret! Sözde yönetici Mazlum Kobani ile ne görüşüldü?

Bunlar CENTCOM bölgesinde zorlu zamanlar ve bunları çözmek için Hizmet üyelerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yeterliliğine olduğu kadar ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne de güveniyoruz."

Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri canlı yayında aktardı. İşte Geçgel'in açıklamaları

Sözde müttefik ABD yine bir skandala imza attı. Sözde DEAŞ ile mücadele bahanesi ile PKK'ya silah sağlayan ve askeri eğitimler veren ABD'den terör üslerine üst ziyaret gerçekleşti.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kurilla'nın, Orta Doğu'daki güvenlik ve insani durum hakkında bilgi edinmek, ABD güçleri ve güvenlik ortaklarıyla görüşmek için bölgeye ziyarette bulunduğu bildirildi. Tabi bu ilk ziyaret değildi. Daha öncede sözde müttefik ABD'nin yetkilileri bölücü terör örgütü PKK yöneticilerinin ayağına gitti.