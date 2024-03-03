Başkan Erdoğan’dan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e tebrik telefonu!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.