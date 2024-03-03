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HİSAR-O hedefleri nokta atışı! İşte MSB'nin paylaştığı o görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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HİSAR-O hedefleri nokta atışı! İşte MSB’nin paylaştığı o görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından konuya dair önemli bir açıklama yapıldı.

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