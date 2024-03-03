AK Parti Muğla mitingi | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

MUĞLA'YA 122 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar lire kaynakla destek olduk. Kentsel dönüşüm kapsamında 4455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 km'ye çıkardık. Şehrimizin pek çok yerinde devam eden çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. 5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman, 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Bodrum Havalimanı'nı yeniledik. Muğla'da gerek bizim gerek Aydın hocamızın pek çok projesi var.

Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun. Bizi tüm gücümüz ile Muğla'yı daha huzurlu daha müreffeh geleceğe hazırlayacağız. Muğla inşallah sandıkları patlatarak gerçek belediyecilik konusunda bize güvenini ortaya koyacaktır.

TERÖRLE MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de bütün teröristleri mağaralara gömdük. Gene yapacağız. Milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık. Yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.