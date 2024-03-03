AK Parti Muğla mitingi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Muğla Menteşe Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Muğla Menteşe Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sevgili Muğlalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
Bizim gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı. Bunun için hamdolsun her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde dinlenmeye çalışan kardeşiniz olarak kendimi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevgi derinliğini göstermekten çok uzak.
Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini iz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk.
Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.
"MUĞLA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"
Muğla'nın delikanlıları geçim için gurbete giderdi. Muğla şimdi bırakın Türkiye'yi dünyanın göz bebeği hale gelen şehre dönüşüyor. Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet. Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı. Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Bugün turizm ve tarımda Antalya gerisinde kalmışsa tek sebebi bu zihniyet ve onun temsilcileridir. Bu seçimlerde Muğla belediyesi için Aydın hocamızı aday gösterdik. akademide, siyasette saygın, çözüm odaklı isimler arasında yer alan isimdir. Muğla'mızı diğer alanlarla Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygu adımlarla ilerlemesini istiyoruz.
31 MART'I MİLLİ İRADE BAYRAMI İLAN EDECEĞİZ
Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.
MUĞLA'YA 122 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar lire kaynakla destek olduk. Kentsel dönüşüm kapsamında 4455 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 km'ye çıkardık. Şehrimizin pek çok yerinde devam eden çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. 5 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Dalaman, 4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Bodrum Havalimanı'nı yeniledik. Muğla'da gerek bizim gerek Aydın hocamızın pek çok projesi var.
Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun. Bizi tüm gücümüz ile Muğla'yı daha huzurlu daha müreffeh geleceğe hazırlayacağız. Muğla inşallah sandıkları patlatarak gerçek belediyecilik konusunda bize güvenini ortaya koyacaktır.
TERÖRLE MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ
15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de bütün teröristleri mağaralara gömdük. Gene yapacağız. Milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık. Yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
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