Antalya Diplomasi Forumu | Bakan Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar! Gazze'de ateşkes umudu
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapanış konuşmasını yaptı.. İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'deki akan kanı durdurmak ve ateşkes için verilen yoğun çabalar hakkında Bakan Fidan "Ramazan'dan önce çok ciddi arzu ve çalışmalar var." dedi. Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Mahmud Abbas'ın salı günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi. Gazze'deki durumu değerlendiren Fidan 'Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var' dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.
Fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve eşitsizliğine dair konuları görüştük. Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk.
"RAMAZAN ÖNCESİ ATEŞKES ARZUMUZ"
Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir.
Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyon insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olma manasına geliyor. Uluslararası toplum artık daha farklı adımların atılması gerektiğine inanıyor.
SORU-CEVAP
Soru: "Gazze'deki son durumda şiddetin arttığını görüyoruz, barışa yaklaşıldığından bahsedildi ancak sonuç yok. Kalıcı ateşkes görüşmeleriniz oluyor mu?"
Cevap: Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor.
Soru: Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye gelecek. Abbas ile görüşme detaylarını paylaşabilir misiniz?
Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak.
Soru: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bu hafta görüşmeniz olacak mı?
Ekim 2021'de Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Biden arasında stratejik bir mekanizma oluşturulmuştu. Enerji, diplomatik meselelerin gibi birçok konunun ele alınacağı alt gruplar oluşturdu. Bu sefer mevkidaşım Blinken'ın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğim.
MAHMUD ABBAS SALI GÜNÜ TÜRKİYE'DE
Öte yandan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Türkiye'nin Filistin ve Filistin halkıyla çok yakından çalıştığını, yıllardır dayanışma ve destek gösterdiğini ifade etti.
Tarihi bağlar sayesinde Türkiye'nin Filistin'e, Filistin'in Türkiye'ye yakın olduğuna işaret eden Maliki, Türkiye'nin siyasi, dini ve kültürel bağları nedeniyle Filistin'de olanların sorumluluğunu da hissettiğini belirtti.
Maliki, Türkiye'nin her platformda Filistin'e bütün desteğini verdiğini vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın her zaman irtibatta olduğunu söyledi.
İki lider arasındaki görüşmelere dair Maliki, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın salı günü Ankara'da olacağını ve Başkan Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Maliki, iki ülke arasındaki süregelen istişareler ve görüşmelerin devamının ele alınacağını aktararak, bunun da zaten iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'ye, verdiği finansal ya da farklı yönlerden destek konusunda müteşekkir olduklarını söyleyen Maliki, Gazze'deki durumun başlangıcından bu yana Türkiye'nin sürekli Gazze'ye insani yardım gönderdiğini ifade etti.
HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.
DÜNYA MEDYASI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.
Adının gizli kalması koşunu ile AFP'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır.
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