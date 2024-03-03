Antalya Diplomasi Forumu | Bakan Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar! Gazze’de ateşkes umudu

SORU-CEVAP

Soru: "Gazze'deki son durumda şiddetin arttığını görüyoruz, barışa yaklaşıldığından bahsedildi ancak sonuç yok. Kalıcı ateşkes görüşmeleriniz oluyor mu?"

Cevap: Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor.

Soru: Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye gelecek. Abbas ile görüşme detaylarını paylaşabilir misiniz?

Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak.