Murat Kurum İstanbul’un her sokağında her caddesinde: 31 Mart’ta gerçek belediyeciliği getireceğiz

"31 MART'TA SENİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

İmamoğlu'nun, 5 yıl boyunca kendi geleceğini inşa etmek için İstanbul'un ve Pendik'in kaynaklarını boşa harcadığını söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrafı bitirdik deyip, tabelalara tam 175 milyon lira para harcadı. Arkadaş sen israfı, tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin, 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin. Ama hiç merak etme 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz. 31 Mart'ta eş genel başkanınla seni tamamen özgürleştireceğiz. Artık istediğin kadar tatile gidebilirsin. Ama 31 Mart'ta bir de şunu yapacağız, o yaptığın israfların birer birer hesabını soracağız."

Kurum, 31 Mart'ta bir tarafta İstanbul'da trafik çilesini bitirmek ve metro hatlarını 5 yılda 2 katına çıkarmak isteyenlerin, diğer tarafta ise 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapanların, bununla da yetinmeyip yapılan metro ihalelerini iptal edenlerin olduğunu belirtti.

Metro inşaatına hafriyat döküldüğünü anımsatan Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir örnekle karşılaşamazsınız. Bu, CHP anlayışıdır, reklam belediyeciliği anlayışıdır." dedi.