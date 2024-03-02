Sözde 'dürüst' seçim çalışması! Ankara'nın çilesi CHP'li Yavaş'tan Turgut Altınok'un pankartlarına gece yarısı operasyonu! ABB çalışanlarına söktürdü
CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un pankartlarını ABB çalışanlarına gece yarısı yaptırdığı operasyon ile söktürdü.
Geldiği 2019 yılından itibaren Ankara'ya hizmet yerine algı peşinde koşan belediyenin parasını konserlerde çarçur eden Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
ANKARALI VATANDAŞA ÇARE OLAMADI!
CHP Belediyeleri verdikleri sözleri tutmadıkları gibi sorumlu oldukları şehrin ve vatandaşın sorunlarına da çare olamıyor.
SÖZDE "DÜRÜST" SEÇİM ÇALIŞMASI
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.
Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.
YAVAŞ'IN "DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK" AÇIKLAMALARI LAFTA KALDI
Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini göstermişti.
YAVAŞ'TAN GECE YARISI OPERASYONU: ALTINOK'UN PANKARTLARINI SÖKTÜRDÜ!
Ankaralı vatandaşın çilesi CHP'li Mansur Yavaş, bu kez de ABB çalışanlarına Zabıtalar eşliğinde Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını gece yarısı operasyonla söktürürken yakalandı.
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