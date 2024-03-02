Sözde ’dürüst’ seçim çalışması! Ankara’nın çilesi CHP’li Yavaş’tan Turgut Altınok’un pankartlarına gece yarısı operasyonu! ABB çalışanlarına söktürdü

YAVAŞ'IN "DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK" AÇIKLAMALARI LAFTA KALDI

Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini göstermişti.

YAVAŞ'TAN GECE YARISI OPERASYONU: ALTINOK'UN PANKARTLARINI SÖKTÜRDÜ!

Ankaralı vatandaşın çilesi CHP'li Mansur Yavaş, bu kez de ABB çalışanlarına Zabıtalar eşliğinde Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını gece yarısı operasyonla söktürürken yakalandı.