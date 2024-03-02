Başkan Erdoğan’dan Antalya’da muhalefete eleştiri: Bütün sermayeleri yalan...

"RİYAKARLIK BUNLARIN KARAKTERİ HALİNE GELMİŞ"

CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP ve DEM Parti arasında yerel seçimlerdeki işbirliği iddialarına ilişkin açıklamasını anımsatan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çıkıp utanmadan, 'bizim DEM ile ittifakımız yok' diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış, riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletin feraset şamarı yüzlerine defalarca indiği halde bu aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile. Milletimiz sadece maskelerin arkasına sakladıkları gerçek yüzlerini değil, onların ciğerlerini biliyor. Bukalemun gibi renkten renge girseler de bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir.

Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz. Ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, turizmiyle dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak Türkiye Yüzyılı ile zirveye de öyle çıkaracağız. Gerisinde 10 yıllık zorlu bir mücadelenin, bölgesel ve küresel krizin olduğu ekonomik sıkıntılarımızın çözümünde önemli mesafe katettik. İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında büyürken milli gelirimiz ne oldu? 1,1 trilyonu ve kişi başına milli gelirimiz ne oldu? 13 bin doları aştı. Nereden, nereye?"

"ANTALYA BÖYLE ZÜBÜK SİYASETÇİ OYUNLARINA GELMEZ"

Tesis ettikleri kesintisiz büyüme iklimi sayesinde istihdamda üretimde, ihracatta, turizmde her yıl yeni rekorlar kırarak yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Tüm bunları söylerken çalışanları ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları asla görmezden gelmiyoruz. Tam tersine bu sıkıntıların çözümünün üretiminin, büyümenin, yatırımdan, çalışmaktan, kazanmaktan geçtiğini de söylüyoruz." dedi.

Türkiye'nin kimi yerler gibi zahmetsiz gelir kaynaklarına sahip bir ülke olmadığını söyleyen Erdoğan, kendilerinin ne yapıyorlarsa alın teriyle yapacaklarını söyledi.

Bu şekilde ortaya çıkacak kazancı 85 milyonla bölüşeceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa bereketli topraklarında yaz, kış üretim yapmazsa sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak? Aynı durum 81 vilayetimizin tamamı için de geçerlidir. Her kim karşınıza çıkıp da hesapsız kitapsız atıp tutuyorsa bilin ki size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizdekinden olmasına yol açacaktır. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya, ana kademe, kadın kolları, gençler hazır mıyız? Antalya ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Antalya'nın altın çağını başlatmaya var mıyız?"

Ramazan ayına bir ay kaldığını anımsatan Erdoğan, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta "milli irade bayramını" beraberce ilan edeceklerine inandığını söyledi.

Cumhuriyetin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesinin yeni bir safhasını Antalyalılarla birlikte "yeniden Antalya" diyerek başlatacaklarını bildiren Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma taahhüdüyle halkın karşısına çıkarken, bunun gerisinde bugüne kadar ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin her vilayeti gibi Antalya'nın da bu kalkınma şöleninden payına düşeni aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Son 21 yılda Antalya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı? Yok. Yaparsa, yine biz yapacağız. Eğitimde 14 bin 450 yeni derslik inşa ettik. Üçü vakıf, biri devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurarak şehrimizdeki üniversite sayımızı beşe yükselttik. Gençlik ve sporda 21 bin 593 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Peki, Antalya Belediyesinin kaç tane yurt binası var? 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil olmak üzere toplam 116 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1500 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere, buradan çıkacağım şimdi şehir hastanemizin açılışına gideceğim. Şehir hastanemizi açıyoruz. Toplamda 3 bin 497 yataklı 36 hastane dahil 66 sağlık tesisi yaptık. İçinde 300'er yataklı Aksu ve Manavgat hastanelerimizin de olduğu 1050 yataklı 9 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor."

TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 5 bin 570 konutun yapımını tamamladıklarını, 1449 konutun yapımına ise devam edildiğini ifade eden Erdoğan, Antalya'da riskli yapı olarak tespit edilen 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.