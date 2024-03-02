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Pendik'te CHP klasiği! İmamoğlu sözde tören yaptı tek çivi çakılmadı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Pendik’te CHP klasiği! İmamoğlu sözde tören yaptı tek çivi çakılmadı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesinde aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı. İnşaatın yapılacağı alanın etrafı, üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Aralık'ta temel atma töreni düzenlediği Pendik Kurtköy Sosyal Merkezi projesi için aradan geçen 2 ay 10 gündür tek bir çivi çakılmadığı ortaya çıktı.

İnşaatın yapılacağı alanın etrafı üzeri İmamoğlu'nun reklamlarının yapıştırıldığı metal levhalarla çevrilirken inşaat alanında toprağın durduğu görüldü.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 19 Aralık 2023 tarihinde Pendik Kurtköy'de Pendik Sosyal Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

1 YILDAN AZ BİR ZAMAN DİLİMİNDE BİTİRİLECEKTİ
2 bin 875 metre kare proje alanında 9 bin 670 metre kare kapalı alana sahip olacak olan Kurtköy Sosyal Merkezi, "Yeni nesil bir sosyal merkez" olarak tanıtıldı.

Bodrum katında 43 araçlık otopark, zemin üzeri iki kat, Yuvam İstanbul kreşi ve 350 kişi kapasiteli kütüphane ile oyun alanı ve atölye alanı olacak şekilde yapılması öngörülmüştü.

Kurtköy Sosyal Merkezi ile ilgili temel atma töreninde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, projenin bir yıldan az bir zaman diliminde bitirileceğini söylemişti.

ÖNÜNDE REKLAM ARKADASINDA TEMELİ BİLE ATILMAYAN PROJE

19 Aralık 2023 tarihinde temel atma töreni yapıldıktan sonra alana hiç beton dökülmediği ortaya çıktı.

Alanın etrafı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin ve temeli bile atılmayan sosyal merkezin görsellerinin yer aldığı reklamların yapıştırıldığı metallerle kapatılırken alanın içinde bazı noktaların hafriyatının alındığı başka bir işlemin de yapılmadığı net bir şekilde görülüyor.

Temel atma töreninde demirlerin arasına beton atıldığı görülürken alanın çekilen fotoğraflarında herhangi bir betonun da olmadığı görüldü.

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