Pendik’te CHP klasiği! İmamoğlu sözde tören yaptı tek çivi çakılmadı

Alanın etrafı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin ve temeli bile atılmayan sosyal merkezin görsellerinin yer aldığı reklamların yapıştırıldığı metallerle kapatılırken alanın içinde bazı noktaların hafriyatının alındığı başka bir işlemin de yapılmadığı net bir şekilde görülüyor.