CHP ile DEM ittifakı derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu’ndan DEM’li seçmene: Size layık olmaya çalışıyorum

"NE MUTLU BANA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Son olarak bugün pazar ziyaretine giden Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti. Bir DEM seçmeninin İmamoğlu'nun elini sıkarak "Ben bir HDP/DEM'li olarak sizi tebrik ederim" ifadelerini kullanması İmamoğlu'nu mutlu etti.

İmamoğlu ise DEM'li seçmene "Ne mutlu bana, ben de size layık olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.