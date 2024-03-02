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CHP ile DEM ittifakı derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'ndan DEM'li seçmene: Size layık olmaya çalışıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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CHP ile DEM ittifakı derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu’ndan DEM’li seçmene: Size layık olmaya çalışıyorum

İstanbul'da giderek derinleşen CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak iyice gün yüzüne çıkarken Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı pazar ziyaretinde DEM'e destek veren bir seçmenle sohbet etti. DEM'li seçmen İmamoğlu'nu tebrik ederken, İmamoğlu ise "Ne mutlu bana, ben de size layık olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında yapılan kirli ittifak her geçen gün derinleşiyor.

KANDİL'E ÖZEL SELAM ÇAKTI

Göreve geldiği ilk andan itibaren DEM Parti'ye yanlayan Özgür Özel'in "şeytanlaştırmayacağım" diyerek Kandil'e ilk selamını çakmasının ardından Kandil ile CHP arasındaki ilişki yakınlaştı.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA İTTİFAK

İlerleyen süreçte CHP ile DEM arasında yapılan karşılıklı ziyaretler sonrası "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapılmasına karar verildi. DEM, İstanbul'da göstermelik aday çıkarırken böylelikle İmamoğlu'nun üzerindeki milliyetçi seçmen baskısı alınmaya çalışıldı.

DEM'DEN CHP'YE DESTEK

Ancak her ne kadar DEM Parti İstanbul'da ayrı aday çıkarsa da DEM Parti İstanbul'da çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek vereceğini açıkladı. Hatta DEM'li isimler CHP listelerinden ilçe meclislerine aday oldu.

CHP MİTİNGLERİNDE DEM BAYRAKLARI

Bu gelişmeler ışığında Ekrem İmamoğlu da miting programlarını sürdürürken CHP mitinglerinde DEM Parti bayrakları da sallanmaya başladı.

ZAFER İŞARETİ YAPTILAR

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

"NE MUTLU BANA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Son olarak bugün pazar ziyaretine giden Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti. Bir DEM seçmeninin İmamoğlu'nun elini sıkarak "Ben bir HDP/DEM'li olarak sizi tebrik ederim" ifadelerini kullanması İmamoğlu'nu mutlu etti.

İmamoğlu ise DEM'li seçmene "Ne mutlu bana, ben de size layık olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay: DEM ile ittifak yapma özgürlüğümüz var

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