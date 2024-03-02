Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Salı günü Ankara'ya geliyor!
Son dakika haberine göre ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.Maliki ayrıca "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" dedi.
ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı. Maliki ayrıca "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, şunları söyledi:
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ
Türkiye Filistin ve Filistin halkına dayanışma gösteriyor. Tarihi bağlar var. Filistin'de olanların sorumluluğunu hissediyor. Her platformda Türkiye Filistin'e destek veriyor. Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas her zaman irtibat içinde. Filistin Devlet başkanı Abbas Salı günü Ankara'da olacak. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkiriz. Sürekli insani yardım gönderiyor. Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi yüreğimizde hissediyoruz.
MESCİD-İ AKSA'YI YIKMAK İSTİYORLAR
Ramazan hepimiz için kutsal bir ay. İsrail baskı yapıyor. Yerleşimcilerin kurduğu örgütlerin birçoğu Aksa'yı yıkıp yeni bir realite oluşturmaya çalışıyorlar. O bölge sadece Müslümanlara münhasır değil, Yahudiler için de kutsal. İsrail'in oradaki statükoyu değiştirme çabalarına net duruş göstermeliyiz.
ACİL EYLEM PLANI
İrlanda ve AB içindeki diğer ülkeler Netanyahu'yu ve iki devletli çözümü uygulamasını beklerse boşuna bekler. Torunlarımız bile göremez. Acil eyleme geçmemiz lazım. Kaldıraç etkisiyle Netanyahu'ya iki devletli çözümün ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda baskı yapmalı. Filistin devletini tanımakla işe başlamalılar.
İSRAİL İŞGALİ SONA ERMELİ
ABD ve diğer herkese bir hatırlatma, Filistinlilerin yalnız olmadığının hatırlatılması. Bölgedeki halklar Filistinlilerle birlikte durur. İsrail Filistin topraklarını işgalini bitirmediği müddetçe, Filistin egemen devlet olarak 67 sınırlarında kurulmadığı sürece Filistin davasını saldırmak için ancak o zaman kullanmazlar. Amacımız İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve bunun tanınması.
ABD'NİN FİLİSTİN'İ TANIYACAĞI İDDİASI
Batı ülkeleri (ABD dahil) yoğun şekilde Filistin sorunu çözümünü müzakere yoluyla çözmeye meyilli değiller. ABD'liler 7 Ekim sonrası çatışmanın bir şekilde çözülmesi gerektiğini farkettiler. Bununla ilgili haberler çıkıyor, umuyorum gerçek olsun. ABD'de karar alma mercilerinde doğru tartışmalar yapılması bizi mutlu eder. Tanıma olunca Netanyahu da kendi pozisyonunu gözden geçirir ve müzakere masasında iki devletli çözümü konuşabiliriz.
ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ
Batı Şeria Filistin toprağı. Yerleşimciler yasadışıdır. Uluslararası hukuka göre tasfiye edilmelidir. Cenevre konvansiyonu ihlalidir. Uluslararası hukukun herkes tarafından saygı görüp uygulanmasını istiyoruz.
NETANYAHU KARAR VEREMEZ
Bizim 30 bin Filistinli görevlimiz Gazze'de yaşıyor. Temel hizmetleri sunmaya çalışıyor. Ateşkes olduğunda yine devam edecekler. Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten var olan bir şeyin devam ettirilmesinden bahsediyoruz. Kimseyi kabul etmeyeceğiz. Filistin idaresine alternatif getirilmesini kabul etmeyiz. Tek meşru yönetim Filistin yönetimidir. Netanyahu aksini söylüyor ama Filistin vatandaşı değildir. Netanyahu kimin yöneteceğine karar veremez. Bir işgalci olarak bunu söylüyor. Bunu söyleyebilecek bir yetkisi yok. Siyaseten bir değeri yoktur. Yerel komiteler oluşturacağız diyor. Kim için çalışacak? İsrail işgal kuvvetleri için mi? Gazze'de tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir. Savaş sonrası dönem için de durumu böyle görüyoruz.
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