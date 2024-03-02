Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Salı günü Ankara’ya geliyor!

ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı. Maliki ayrıca "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Türkiye Filistin ve Filistin halkına dayanışma gösteriyor. Tarihi bağlar var. Filistin'de olanların sorumluluğunu hissediyor. Her platformda Türkiye Filistin'e destek veriyor. Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas her zaman irtibat içinde. Filistin Devlet başkanı Abbas Salı günü Ankara'da olacak. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkiriz. Sürekli insani yardım gönderiyor. Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi yüreğimizde hissediyoruz.