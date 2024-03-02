Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'ni bugün açıyor! Kentteki en büyük sağlık yatırımı
Antalya'nın ilk ve tek şehir hastanesi bugün (2 Mart Cumartesi) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın açılışını gerçekleştireceği Antalya Şehir Hastanesi Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekarelik arazi üzerine yapıldı.
Toplam bin 500 yatak kapasiteli hastanenin oturum alanının ise 43 bin 783 metrekare.
4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi planlanmıştır.
43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacaktır.
2 bin 38 adet açık ve 891 adet kapalı, toplam 2 bin 929 araçlık, 82 bin 700 metrekarelik otopark yer aldı.
BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, hastanede son incelemeleri yaparak "Antalya'ya hayırlı olsun" dedi.
Kepez Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, ilçesine kazandırılan ve açılış için gün sayan sağlık yatırımı ile ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tütüncü, "285.000 m2 kapalı alana sahip 1.100 Yataklı Şehir Hastanemiz artık açılışa günler sayıyor. Antalya Şehir Hastanesi, Kepez'in Sağlık Kenti olma hedefine en büyük katkıyı sunacak. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Antalya'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
DEPREME DAYANIKLI BÖLGE HASTANESİ
Hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur'dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek. Son teknolojik cihazlarla verilen hizmet nedeniyle hastane sağlık turizmine de hizmet verecek. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası önemi bir kez daha anlaşılan sismik izolatörler, hastane inşasında kullanıldı. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Hastane temelinde bırakılan boşluklar sayesinde izolatörler deprem anında binayı dört yana 32'şer santim hareket ettirebilecek. Esneme sayesinde binanın hasar riski en aza indirilmiş olacak.
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