Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi’ni bugün açıyor! Kentteki en büyük sağlık yatırımı

43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacaktır.

2 bin 38 adet açık ve 891 adet kapalı, toplam 2 bin 929 araçlık, 82 bin 700 metrekarelik otopark yer aldı.