Antalya’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’dan üst üste kabuller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.



Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.