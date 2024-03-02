Antalya'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan üst üste kabuller...
Antalya'da gerçekleşen Diplomasi Forumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik görüşmeleri ikinci günde de devam ediyor. Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Erdoğan dün de Macaristan Başbakanı Orban, Esvatini Kralı III. Mswati, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ve Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüşmüştü. İşte kritik görüşmelerin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleştiğini ikili temaslar devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ve insani yardımlar, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki pervasız saldırılarının artık sona ermesi ve 1967 sınırları esas alınarak bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde bir kalıcı barış zemininin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN, MADAGASKAR CUMHURBAŞKANI RAJOELİNA İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Madagaskar arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" da imzalandı.
İLK GÜN YOĞUN TRAFİK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.
ESVATİNİ KRALINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
DODİK İLE BALKANLAR ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını belirtti.
CİBUTİ CUMHURBAŞKANINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.
BULGARİSTAN İLE ZİRVE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürüyor.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
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