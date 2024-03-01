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İsrail zulmü durmak bilmiyor! Son saldırıya Dışişleri'nden çok sert tepki: Er veya geç adalet önünde hesap vereceksiniz

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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İsrail zulmü durmak bilmiyor! Son saldırıya Dışişleri’nden çok sert tepki: Er veya geç adalet önünde hesap vereceksiniz

Katil İsrail, Gazze'de sivil katliamını sürdürürken perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlileri vurdu. Yaşanan katliamda 115 Filistinli hayatını kaybederken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşanan zulme tepki gösterildi. Yapılan açıklamada "İsrail hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" denildi. İşte detaylar...

Katil İsrail ordusu, perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarken yapılan katliamda ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.

YARDIM BEKLEYENLERE ALÇAK PUSU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 3 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.

"ER GEÇ HESAP VERECEKSİNİZ"

İsrail katliamlarını sürdürürken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan saldırıya tepki gösterildi. Yayınlanan açıklamada "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." denildi.

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in yaptığı katliama değinerek sert tepki gösterdi.,

"KALLEŞCE VE ONURSUZCA BOMBALADILAR"

Başkan Erdoğan "Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, adabı ve hukuku vardır. Ana kucağındaki yavruları açlığa ve susuzluğa mahkum eden, hastaneleri, kiliseleri, camileri, okulları, üniversiteleri, mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan dün olduğu gibi gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUKLARIMIZI TAM MANASIYLA YERİNE GETİREMEDİK"

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında "Ailesiyle güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vurulan ve tüm ailesini kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in hikayesi, trajik bir hikayeye dönüşmüştür. Aslında Gazze'de öldürülen 15 bine yakın masum çocuğun da hikayesidir o. 'İnsanlık olarak beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum' diyen 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını, 12 gün boyunca kurtarmayı başaramadık. Maalesef Hind'le birlikte diğer Gazzeli çocuklara karşı sorumluluklarımızı da tam manasıyla yerine getiremedik." dedi.

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