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Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 operasyonu! 146 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Adana merkezli 20 ilde Sibergöz-23 operasyonu! 146 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-23” operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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