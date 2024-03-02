31 Mart’ın seçmen profili ortaya çıktı! 61,4 milyon sandık başı yapacak | Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

61.4 MİLYON SEÇMEN: Yerel seçimde oy kullanma hakkı bulunan toplam seçmen sayısı yaklaşık 61.4 milyon.

KADINLAR ÇOĞUNLUK: Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Buna göre seçmenin yüzde 50.9'u kadın (31 milyon 85 bin), yüzde 49.1'i erkek (30 milyon 356 bin) .