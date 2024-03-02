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31 Mart'ın seçmen profili ortaya çıktı! 61,4 milyon sandık başı yapacak | Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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31 Mart’ın seçmen profili ortaya çıktı! 61,4 milyon sandık başı yapacak | Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

31 Mart'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala yerel seçimde oy kullanacak seçmenlerin profili ortaya çıktı. 1 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı seçimde, seçmenin yüzde 50.9'u kadın, yüzde 49.1'i erkek.

31 Mart'ta sandıklara gidip oy kullanacak seçmenlerin profili de ortaya çıktı. 1 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti.

Seçmenin yüzde 50.9'u kadın, yüzde 49.1'i erkek. Resmi verilere göre sandık başına gidecek seçmen ve bunların Türkiye geneline dağılımları şöyle:

61.4 MİLYON SEÇMEN: Yerel seçimde oy kullanma hakkı bulunan toplam seçmen sayısı yaklaşık 61.4 milyon.

KADINLAR ÇOĞUNLUK: Kadın seçmen sayısı erkekleri geçti. Buna göre seçmenin yüzde 50.9'u kadın (31 milyon 85 bin), yüzde 49.1'i erkek (30 milyon 356 bin) .

1 MİLYON YENİ SEÇMEN: 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 1 milyon 32 bin.

75 YAŞ ÜSTÜ: 75 yaş üstündeki seçmen sayısı 3 milyon 395 bin.

ENGELLİ VATANDAŞ: Seçimlerde ortopedik ve görme engelli 981 bin 655 seçmen sandık başına gidecek.

ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM: 30 büyükşehirde 47 milyon 867 bin 113, 51 ilde de 13 milyon 563 bin 820 seçmen oy kullanacak.

Yerel Seçimlere 1 ay kaldı! YEREL SEÇİMLERE 1 AY KALDI!
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