CHP’de şimdi de ’Kırklareli’ kaosu! Serdar Türker tek tek itiraf etti: Rüşvet, tehdit, iftira...

İBB DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇOK İYİ BİR MAAŞ...

Kendisine İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini söyleyen Serdar Türker, "Özgür Özel, bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimde de istediğim yerden belediye başkan adayı yapma ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim. Hem banka müdürü olduğum dönemde hem 10 yıldır Kaynarca Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde geri adım atmadım. Halkın iradesine karşılık siyaset yapılmaz." ifadelerini kullandı.