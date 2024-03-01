Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer A Haber'de: Erdoğan'ın ziyareti dönüm noktası oldu
3 gün boyunca diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak. Forumun ana başlığı krizler döneminde diplomasi olacak. Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.
3'üncü Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı. Forumun ana başlığı krizler döneminde diplomasi olacak.
147 ülkeden üst düzey temsilcilerin katıldığı forumda Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Somali ve Türkiye 2011'den bu yana daha önce Somali ve Osmanlı İmparatorluğu arasında da her zaman iyi ilişkiler oldu. 15'inci yüzyılda Osmanlı'nın Somali'de bir gücü vardı. Her zaman aramızda bir kardeşlik arkadaşlık ilişkisi oldu. 2011'den bu yana da bu farklı bir seviyeye ulaştı. Somali'de o yıl kıtlık vardı.
"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASIYDI"
Çok zorluklar yaşadığımız bir dönemdi ve o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakandı ve Kabine'si ile birlikte bize yardım etti ve bu da Somali'nin kendini toparlaması için gerekli olan ivmeyi kazanmasına yardımcı oldu. O zamandan beri Somali her zaman kendini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Somali'de okullar hastaneler iş yerleri açtı ve Somali'ye yatırım yaptı.
"TÜRKİYE'NİN BİZİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK"
Aynı zamanda Somali ordusuna da yardımcı oldu ve bizim için bu çok değerliydi. Türkiye'nin bizim için anlamı çok büyük ve müteşekkiriz.
"SOMALİ-TÜRKİYE EL ELE ÇALIŞACAK"
Somali en büyük kıyı şeridine sahip olan Afrika ülkesi. Somali'de deniz güvenliği yeterli seviyede olmadığı için çok fazla yasa dışı aktivite gerçekleşiyordu. Somali kaynaklarını kullanma konusunda bir revizyona gitti. Denizi daha iyi kullanmalıyız. Bu yüzden orada bir sahil güvenliğini de tesis etmemiz gerekiyor. Bu anlaşmada Somali deniz güvenlik güçleri oluşacak. Kıyı şeridinin güvenliğini sağlayacağız. Bu yüzden ekonomik ve savunmada Türkiye ile bir iş birliğimiz var.
Türkiye ile ortak çalışarak kıyı şeridinin güvenliğini finanse edebilecek duruma geleceğiz. Bu hem Türkiye hem Somali hem de bölge için faydalı bir şey olacak.
SOMALİ ÖZEL GÜÇLERİNE EĞİTİM TÜRKİYE'DEN
Somali'nin ordusunu yetiştirmede Türkiye bize çok yardımcı oldu. Özel güçlerimiz eğitimlerini Türkiye'de aldılar.
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