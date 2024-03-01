Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer A Haber’de: Erdoğan’ın ziyareti dönüm noktası oldu

"TÜRKİYE'NİN BİZİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK"

Aynı zamanda Somali ordusuna da yardımcı oldu ve bizim için bu çok değerliydi. Türkiye'nin bizim için anlamı çok büyük ve müteşekkiriz.

"SOMALİ-TÜRKİYE EL ELE ÇALIŞACAK"

Somali en büyük kıyı şeridine sahip olan Afrika ülkesi. Somali'de deniz güvenliği yeterli seviyede olmadığı için çok fazla yasa dışı aktivite gerçekleşiyordu. Somali kaynaklarını kullanma konusunda bir revizyona gitti. Denizi daha iyi kullanmalıyız. Bu yüzden orada bir sahil güvenliğini de tesis etmemiz gerekiyor. Bu anlaşmada Somali deniz güvenlik güçleri oluşacak. Kıyı şeridinin güvenliğini sağlayacağız. Bu yüzden ekonomik ve savunmada Türkiye ile bir iş birliğimiz var.