AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ "Kafamızda bir formül var" diyerek açıkladı: Bu sorunu çözen belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim"

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM, İL MÜFTÜLÜĞÜNE TALİP DEĞİLİM"

Daha sonra soruları yanıtlayan Dağ, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen İzmir'deki arsa sorunuyla ilgili soru üzerine "Merkezi yönetimle bunu çözeceğiz. Kafamızda bir formül var. Çözen belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim. Yüksek bir bina yapmayacağız. Kamu binalarını, büyükşehir binası da dahil olmak üzere orada yapabiliriz. Belediye, emniyet, SGK il müdürlüğünü oraya alırız. Merkez Bankasını da oraya alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kamu yatırımlarından alması gerekeni aldığını, daha fazlası için yerel yönetimlerin lobi yapması gerektiğini dile getiren Dağ, kentte yaşayanların yaşam tarzına ilişkin bir soru üzerine de "Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." dedi.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylara devam eden yatırımlarla ilgili brifing vermek istediği, katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de "Biz de kamuoyundan duyduk. Tunç Bey'le bizim iletişim sorunumuz yok. Keşke arayıp 'böyle bir şey düşünüyorum, ne düşünürsünüz' diye söyleseydi. Ben ayrı olmak şartıyla brifing vermek isterse giderim. Bundan da memnuniyet duyarım. Nisanda alacağım brifingi önden almış olurum." diye konuştu.