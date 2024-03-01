01 Mart 2024, Cuma
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Akşener Özgür Özel'in Balıkesir'de jest isteğine yanıt verdi: Bıktım usandım midem bulanıyor artık
CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan Balıkesir krizi her geçen gün derinleşirken Özgür Özel, Balıkesir konusunda Akşener'den destek istedi. İYİ Partili isimler böyle bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etse de CHP'nin ısrarı üzerine Akşener'den bu talebe ilişkin açıklama geldi. Akşener artık CHP'nin jest isteklerinden bıktığını ve midesinin bulandığını söylerken "Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik." dedi. İşte detaylar...