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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: İnsanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: İnsanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Nabulsi meydanındaki yardım bekleyen Filistinlileri katlettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir" ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Nabulsi meydanındaki yardım bekleyen Filistinlileri katlettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.

Ayrıntılar geliyor....

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