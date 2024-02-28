Türkiye Akkuyu sonrası ikinci nükleer güç santrali için adım atıyor! O şehri işaret ettiler! Rusya ile çalışmalar başladı...
Enerji alanında üst üste yeni adımlar atan Türkiye nükleer güç santralinde de Akkuyu sonrası ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken detaylar üzerinde çalışıldığını ve yeni tesisin nereye kurulacağı konusunda fikir alışverişi yapıldığını belirtti. İşte detaylar...
Enerji alanında attığı üst üste adımlarla dünyada da dikkat çeken Türkiye Akkuyu sonrası ikinci nükleer güç santralini kurma kararı aldı.
RUSYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin kurulması konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
TÜRKİYE'DEN İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL KARARI
Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nda konuşan Lihaçev, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan (Recep Tayyip), yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi" ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi.
SİNOP'TA MI KURULACAK?
Rosatom Genel Müdürü, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak" diye konuştu.
Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.
MERSİN'DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Rusya ile Türkiye arasında 12 Mayıs 2010'da Mersin'in Akkuyu ilçesinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaası için anlaşma imzalanmıştı. Beş ay sonra, yani 13 Aralık'ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tescil edilmişti.
Birinci güç ünitesinin temeli 2018'de atılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin dördüncü ünitesinin temeli Temmuz 2022'de atılmıştı.
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.
Çalışmaların hızla sürdüğü Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor.
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