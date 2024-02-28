Türkiye Akkuyu sonrası ikinci nükleer güç santrali için adım atıyor! O şehri işaret ettiler! Rusya ile çalışmalar başladı...

Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.

MERSİN'DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rusya ile Türkiye arasında 12 Mayıs 2010'da Mersin'in Akkuyu ilçesinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaası için anlaşma imzalanmıştı. Beş ay sonra, yani 13 Aralık'ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tescil edilmişti.

Birinci güç ünitesinin temeli 2018'de atılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin dördüncü ünitesinin temeli Temmuz 2022'de atılmıştı.