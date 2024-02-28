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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı!

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı!

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 27 yıl oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı geldi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

DEMOKRASİYE VURULAN DARBE: 28 ŞUBAT!

28 Şubat 1997.. Post modern darbe, bundan tam 27 yıl önce yapıldı. O utanç günleri unutulmadı.

Demokrasiyi postallarıyla çiğnediler. Hakları gasbettiler. Hafızalardan silinmeyecek izler bıraktılar. "Bin yıl sürecek" dendi ama öyle olmadı.

1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıktı. Refah-Yol hükümetine giden süreç hızlandı. Artık Necmettin Erbakan'a Başbakanlık yolu açılmıştı.

ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ
Seçim sonrası Erbakan ve Refah Partisi için kolay olmadı. Artık en çok duyulan kelime irticaydı. Fişlemeler yapılıyor, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, ikna odalarında aşağılanıyordu.

Darbeciler doğrudan silah yerine medyayı bir silah olarak kullandı. Aczimendiler, Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz olayları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başbakanlık Konutu'ndaki iftar ve Sincan'daki Kudüs gecesi, darbe heveslilerinin iştahını kabarttı.



DÖNEMİN EN UZUN MGK TOPLANTISI YAPILDI
Tarihe geçen o kritik Milli Güvenlik Kurulu'ndan 24 gün önce Sincan sokaklarına 20 tank 15 zırhlı araç çıkarıldı. Demokrasiye balans ayarı yapmışlardı kendilerince. Tankların sesi artık darbenin ayak sesleriydi.

Sürece adını veren toplantı, 28 Şubat 1997'de Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Toplantı 8 saat 45 dakika sürdü. Necmettin Erbakan, Başbakanlıktan istifa etti. Ardından Refah Partisi kapatıldı.

Erbakan ve bazı parti yöneticilerine siyaset yasağı konuldu. Türkiye, milletin oyuyla seçilmiş başörtülü milletvekilinin Meclis'ten nasıl kovulduğuna şahit oldu.

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