Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı!

ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ

Seçim sonrası Erbakan ve Refah Partisi için kolay olmadı. Artık en çok duyulan kelime irticaydı. Fişlemeler yapılıyor, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, ikna odalarında aşağılanıyordu.

Darbeciler doğrudan silah yerine medyayı bir silah olarak kullandı. Aczimendiler, Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz olayları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başbakanlık Konutu'ndaki iftar ve Sincan'daki Kudüs gecesi, darbe heveslilerinin iştahını kabarttı.