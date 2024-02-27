Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya’da A Haber’e konuştu! Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Binin üzerinde şantiyemiz var. Toplamda binlerce konut yapıyoruz. Paranız olsa bile bunun malzemesinin bulunması, bütün bunların işçiliklerinin ortaya çıkması ve bu arada tabii ki önce sert zeminler bulunması. Bu zemin etütlerinin yapılması, projelerinin geliştirilmesi sonra da inşaatların başlaması o kadar zor işler ki. Sadece mesele para değil. Bazen para buluyorsunuz eleman bulamıyorsunuz. Bazen arazi bulamıyorsunuz bazen planlamada aksaklıklar çıkıyor. Bazen bir köye geliyorsunuz vatandaş diyor ki "Eski yerimde isterim". Diyoruz orada fay hattı var sizi ileriye götürelim "hayır" diyor. Orada bir kavga başlıyor. Emin olun problem binlerce ama şükür bunların altından kalkacak irade var güç var onu da sonuna kadar kullanıyoruz. İşlerin başındayız takip ediyoruz.