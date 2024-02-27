Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya'da A Haber'e konuştu! Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'daki köy evlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki A Haber muhabiri Mücahit Özendi’ye açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir takım incelemeler ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere Malatya'ya geldi.
Bakan Özhaseki yapımı tamamlanan köy evlerini incelerken A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Özhaseki'nin açıklamalarından derlenenler:
Bugün mesaiye Malatya'da başladık. Dün Kahramanmaraş'taydık. Özellikle Malatya için söyleyecek olursak şuanda yıkılan evlerde hak sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı neredeyse 70 bin civarında. Biz de bu bölgelerde 50 binden fazla 54-55 bin civarında konutların yapımına başladık. İşler yoluna girdi devam ediyor. 10-11 bin kadar köy konutunu da bu bölgede planladığımız gibi yapmaya çalışıyor. Malatya özelinde bakıldığı zaman herhangi bir eksiğimiz kalmıyor. Allah nasip ederse sene sonuna kadar büyük çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. İnşallah buradaki köy evlerimizi de 2-3 ay içerisinde teslim ederiz.
Türkiye genelinde 4 bin 333 köyde böyle çalışma var. Dile kolay. Hızla inşaatlar devam ediyor. En kısa sürede bitirmek istiyoruz. Depreme dayanıklı çelik evler yapıyoruz. 8 şiddetinde bir deprem bile 8,5 9 şiddetinde deprem olsa hiçbir şekilde yıkılmayacak devrilmeyecek konutlar yapıyoruz. Özellikle çeliklerin arasına taş yünü koyuyoruz. İnşallah bunlar bittiğinde vatandaşlarımız evlerine huzurlu şekilde çıkmış olacaklar. Bunları takip etmezseniz aksaklıklar oluyor. Ufak tefek sıkıntılar oluyor. Burada oturduk sohbet ettik, vatandaşlarımız okul ve cami eksikliğinden bahsetti yeni yerleşim yeri olduğu için tamam onları da yapalım dedik. Cami ve okulu kimler yapacak onları da ayarladık.
Binin üzerinde şantiyemiz var. Toplamda binlerce konut yapıyoruz. Paranız olsa bile bunun malzemesinin bulunması, bütün bunların işçiliklerinin ortaya çıkması ve bu arada tabii ki önce sert zeminler bulunması. Bu zemin etütlerinin yapılması, projelerinin geliştirilmesi sonra da inşaatların başlaması o kadar zor işler ki. Sadece mesele para değil. Bazen para buluyorsunuz eleman bulamıyorsunuz. Bazen arazi bulamıyorsunuz bazen planlamada aksaklıklar çıkıyor. Bazen bir köye geliyorsunuz vatandaş diyor ki "Eski yerimde isterim". Diyoruz orada fay hattı var sizi ileriye götürelim "hayır" diyor. Orada bir kavga başlıyor. Emin olun problem binlerce ama şükür bunların altından kalkacak irade var güç var onu da sonuna kadar kullanıyoruz. İşlerin başındayız takip ediyoruz.
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