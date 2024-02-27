Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da: Bunlarda mertliğin zerresi yok kimlerle ’dem’lendiklerini unutmayın

"31 MART'TA ONU DA 'ÖZGÜR'LEŞTİRECEĞİZ"

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider.

Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir.

Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz.