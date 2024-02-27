Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da: Bunlarda mertliğin zerresi yok kimlerle 'dem'lendiklerini unutmayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Manisa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 31 Mart'taki seçimlere yönelik Özgür Özel'e göndermede bulunarak "31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz. Akıbeti 13 seçim kaybeden bir önceki gibi olacak" ifadelerini kullandı. CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifaka da değinen Erdoğan kirli oyunların farkında olduklarını söylerken "İstanbul ve Mersin'de son dakikada olanları biliyoruz" dedi. Diğer yandan ekonomiye yönelik mesajlar da veren Başkan Erdoğan sıkıntıların yıl sonunda hafifleyeceğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Manisa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu.
"MANİSA BUGÜN YİNE ÇOK GÜZEL"
Tarihimize güneş gibi doğan Manisa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sanayinin, tarımın, emeğin şehri Manisa bugün yine bir başka güzel.
"31 MART'TA ONU DA 'ÖZGÜR'LEŞTİRECEĞİZ"
Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider.
Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir.
Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz.
"EKONOMİDE SIKINTILAR YIL SONUNDA HAFİFLEYECEK"
Nerede teröristan, nerede terör örgütleri hepsi şu an darmadağın. Uzunca süredir yaşadığımız bütün saldırıların, kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız.
Ekonomide sıkıntılar yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacaktır. Geçmişte bunu sağladık.
Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.
"KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ"
Milleti umursamayan muhalefet anlayışının, sorumsuz politikaları yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir. Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.
"CHP GENEL BAŞKANI'NI KİMSE TAKMIYOR"
CHP'nin kurduğu ittifaklarda açıklık var mı? CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. Nerede, kimlerle demlendiği belli değil. 3-5 belediye için siyasi bölücülere teslim olunmaz. Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.
MANİSA'YA YÖNELİK YATIRIMLAR
Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Manisa'ya 5 bin 174 adet yeni derslik kazandırdık. 11 bin 250 kişi kapasiteli yurt açtık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk. 122 spor tesisi yaptık. Manisa'ya 33 baraj, 11 gölet, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlayacağız.
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