Ankara’nın boşa giden 5 yılı! Mansur Yavaş’ın her mahalleye kreş vaadi hayalden öteye gidemedi

YAVAŞ DENETİMLERDEN Mİ KAÇIYOR?



Ancak Yavaş, katıldığı programlarda kendi döneminden önce yapılan kreşleri de sahiplenerek açılışı yapılan kreş sayısının 20 olduğunu belirtti.

Kreşlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde olduğunu bilen Yavaş, ABB'ye ait diğer kreşlerin de tabelasını değiştirerek "çocuk kulübü" olarak adlandırdı. Yavaş'ın yaptığı değişiklik ile denetlemelerden kaçmayı hedeflediği öğrenildi.