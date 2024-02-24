Mansur Yavaş mitinge adam taşıdı, gelenlere 150 TL verildi! Kamu parası çarçur ediliyor

Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, belediye ekipleri, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan logoları sökerek araçları ara sokaklara park etti. Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ancak bu skandal uygulama burada bitmedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, vatandaşların mitinge katılmaları için 150 TL para ve 1 kutu kandil simidi dağıtıldı. Bu durum, mitinge katılan bazı vatandaşlar tarafından da doğrulandı.