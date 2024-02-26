Mansur Yavaş'tan taşımalı mitinglerine akılalmaz savunma: Belediyenin bir kuruşu yok!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet belediyeciliği yerine vasat belediyeciliği ile sürekli gündemde yerini korudu. Hatırlanacağı üzere, Mansur Yavaş'ın belediye otobüslerini kullanarak mitingine seçmen taşıdığı ortaya çıkmıştı.Türkiye tüm bunlara şahit olurken geçmişte "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Yavaş, başkente boy boy astığı afişlerini savunmaya kalktı. Katıldığı Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, "Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada" dedi. İşte detaylar...
Geldiği 2019 yılından itibaren Ankara'ya hizmet yerine algı peşinde koşan belediyenin parasını konserlerde çarçur eden Mansur Yavaş'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Hatırlanacağı üzere, Mansur Yavaş'ın belediye otobüslerini kullanarak mitingine seçmen taşıdığı ortaya çıkmıştı. Bununla da yetinmeyen skandallara katılım listesi yapılırken de gelen vatandaşlara 150 TL verildiği görüntüler eklenmişti.
Her fırsatta adil rekabetten bahseden Yavaş, 31 Mart'ta kaybetme korkusuyla Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un afişlerini toplatıyor, Altınok'un seçim kampanyasının bulunduğu billboardların önüne kendi billboardını koyuyor.
KENDİNİ SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU
Türkiye tüm bunlara şahit olurken geçmişte "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Yavaş, başkente boy boy astığı afişlerini savunmaya kalktı.
Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, "Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada" dedi.
DEVLETİN BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLE MİTİNGİNE PARALI VATANDAŞ TAŞIMIŞTI
Belediye otobüslerini kullanarak mitingine seçmen taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıkmıştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, belediye ekipleri, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan logoları sökerek araçları ara sokaklara park etti. Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Ancak bu skandal uygulama burada bitmedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, vatandaşların mitinge katılmaları için 150 TL para ve 1 kutu kandil simidi dağıtıldı. Bu durum, mitinge katılan bazı vatandaşlar tarafından da doğrulanmıştı.
YAVAŞ'IN TAŞIMALI MİTİNGLERİ TEPKİ İLE KARŞILANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son bir haftada üç mitinginde belediye araçları ile personelini ve CHP'li vatandaşları taşıması Ankaralılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna her rütbede, tüm etkinliklere taşınmak zorunda kalıyor.
Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülme tehdidiyle karşı karşıya kalan ANFA Güvenlik Personeli, bu kez de mitinglere katılmaya zorlanıyor. Göreve gelmeden önce AK Partili belediye yönetimlerini belediye personelini zorla mitinglere taşımakla suçlayan Yavaş, kendi mitinglerinde de aynı yöntemi kullanıyor.
Yavaş'ın son Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil, Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.
LOGOLAR SÖKÜLDÜ, KATILIMCILARA PARA VE KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI...
Yavaş'ın bugün Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen miting öncesi skandal bir olay daha yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logolar, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan tüm noktalardan ve miting alanına gelen servislerden söküldü. Logoların söküldüğü araçlar ara sokaklara park edilerek içerisindeki şoförlerce miting sonuna kadar beklemişti.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ve mitinge katılan bazı vatandaşların aktardığına göre, mitinge katılımı teşvik etmek için vatandaşlara 150 TL para ve bir kutu kandil simidi dağıtıldı. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.
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