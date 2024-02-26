Mansur Yavaş’tan taşımalı mitinglerine akılalmaz savunma: Belediyenin bir kuruşu yok!

KENDİNİ SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU

Türkiye tüm bunlara şahit olurken geçmişte "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Yavaş, başkente boy boy astığı afişlerini savunmaya kalktı.

Güdül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, "Evet, Ankara halkının, belediyenin parasını kendi reklamımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok, il başkanlığımız karşılıyor. Bizlerdeki faturalar ortada" dedi.

DEVLETİN BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLE MİTİNGİNE PARALI VATANDAŞ TAŞIMIŞTI

Belediye otobüslerini kullanarak mitingine seçmen taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıkmıştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, belediye ekipleri, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan logoları sökerek araçları ara sokaklara park etti. Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Ancak bu skandal uygulama burada bitmedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, vatandaşların mitinge katılmaları için 150 TL para ve 1 kutu kandil simidi dağıtıldı. Bu durum, mitinge katılan bazı vatandaşlar tarafından da doğrulanmıştı.